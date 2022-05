Charles Michel assinala “Dia da Europa” em Odessa

O presidente do Conselho Europeu assinalou o “Dia da Europa” em Odessa. Durante a visita surpresa, Charles Michel teve de procurar abrigo por causa de um novo ataque com mísseis russos. Fontes europeias indicaram que a visita desta segunda-feira é uma “demonstração da inabalável solidariedade da União Europeia com o povo da Ucrânia.

Na segunda deslocação à Ucrânia desde o inicio da guerra, Charles Michel disse que o Kremlin quer “executar o espírito de liberdade e democracia dos ucranianos mas nunca será bem-sucedido”. O presidente do Conselho Europeu disse que foi a Odessa com uma simples mensagem: “os ucranianos não estão sozinhos”.

Kharkiv prepara-se para um ataque

Em Kharkiv, os membros da Guarda Nacional Ucraniana prepararam-se, esta segunda-feira, para um eventual ataque russo no “Dia da Vitória”, data que assinala o triunfo da Rússia na Segunda Guerra Mundial.

Depois de passarem mais de dois meses em túneis subterrâneos, os sobreviventes da fábrica Azovstal esperam agora em tendas em Bezimeni, perto da fronteira com Rússia. Em breve, serão transportados para a cidade de Zaporíjia, no sul da Ucrânia. O governo de Kiev já confirmou que todas as crianças, mulheres e idosos foram retirados da fábrica.

Do lado de Moscovo, o discurso é de grandes avanços no terreno. O porta-voz do ministério da Defesa russo disse que a ofensiva atingiu oito postos de comando, 26 unidades de artilharia, e 211 áreas de concentração de mão-de-obra e de equipamento militar. Igor Konashenkov acrescentou que nos ataques “morreram mais de 350 nacionalistas”.

