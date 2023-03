ChatGPT ganha atualização nesta semana e será capaz de ‘enxergar’

Nesta semana, será lançada a quarta versão do ChatGPT , ampliando ainda mais as possibilidades da inteligência artificial que, atualmente, está em sua terceira versão. Com a atualização, o sistema será capaz de ‘enxergar’ informações.

Para quem usa o ChatGPT no dia a dia, a quarta versão não deve trazer muitas novidades práticas, mas há um grande avanço tecnológico por trás. Atualmente, a inteligência artificial aprende através de informações de texto presentes na internet. Ela, então, mistura essas informações e oferece respostas aos usuários sobre quase qualquer assunto.

Na quarta versão, o ChatGPT será capaz de assimilar também informações visuais, ‘enxergando’ vídeos e imagens. Assim, a tecnologia vai ampliar seu repertório, fornecendo informações mais completas.

A informação foi dada na última semana por Andreas Braun, CTO da Microsoft, durante um evento na Alemanha. A nova versão do ChatGPT será lançada nesta semana, e é possível que mais novidades ainda não reveladas apareçam nela.

Fonte: IG/Foto: Unsplash/Rolf van Root