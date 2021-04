Chefe de torcida organizada é preso por tentar matar membro rival

Demorou alguns anos, mas o chefe de uma torcida organizada do Paysandu em Icoaraci, acusado de tentativa de homicídio e participação em um homicídio contra dois membros de uma torcida rival, acabou preso pela Divisão de Homicídios da Polícia Civil, na manhã de ontem (28).

De acordo com a polícia, a tentativa de homicídio ocorreu em 2012, no distrito de Outeiro, quando o indiciado tentou matar um rival com um gargalo de garrafa de cerveja, durante uma briga entre torcedores da Terror Bicolor e Remoçada, na orla da ilha.

Segundo o delegado Carlos Ivan, da Divisão de Homicídio de Icoaraci, o crime ocorreu depois que os grupos rivais uniformizados se encontraram e iniciaram uma briga na orla da ilha. O acusado quebrou uma garrafa de cerveja e golpeou várias vezes a vítima no estômago.

Esta, porém, não é a única acusação que pesa contra o acusado. Conforme o diretor da Divisão de Homicídios, delegado Cláudio Galeno, durante o carnaval de 2018, ele também teve participação em um homicídio, novamente em um confronto entre torcidas organizadas de Paysandu e Remo.

Na ocasião, no final do desfile pelas ruas de Icoaraci do bloco carnavalesco Rabo de Peru, um torcedor remista foi morto a facadas e o acusado foi visto ao lado do assassino. Ele negou, mas o delegado disse que há indícios da participação dele também nesse crime.

Com as diligências, os agentes tomaram conhecimento de que o acusado é chefe da torcida organizada Terror Bicolor de Icoaraci. Ele agora está à disposição da justiça.

