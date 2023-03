Chefe do CV no Pará tomba morto pela polícia no morro do Salgueiro

Leonardo Costa Araújo, o Leo 41, traficante de drogas de 37 anos e apontado como o chefe do tráfico de drogas no Estado do Pará, foragido desde 2019, foi morto em operação das polícias Civil e Militar na manhã desta quinta-feira, 23, no morro do Salgueiro, região de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Durante a ação morrerão ao menos 11 pessoas, tendo saído feridas duas mulheres, de 53 e 62 anos, as quais foram levadas para o Hospital Estadual Alberto Torres.



Conforme informações da polícia, m Leo 41 é um dos responsáveis por uma série de ataques que mataram, desde 2021, vários agentes de segurança pública no Pará, mas não há informes se ele teria envolvimento com as mortes, semana passada, de um sargento PM em Marituba e um guarda municipal de Tomé-Açu em Ananindeua, na zona metropolitana de Belém.



Os agentes policiais começaram a operação ainda de madrugada e não têm hora de encerrarem, pois buscam outros mandatários do Comando Vermelho envolvidos em toda sorte de crimes como roubos, Homicídios, sequestros e atentados.



Está matéria segue em atualização.



Imagem: Reprodução