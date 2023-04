Chefe do tráfico do Mato Grosso é preso no Complexo da Maré

A polícia prendeu, nesta quarta-feira (5), Gabriel Ítalo da Silva Costa, conhecido como Torto, apontado como chefe do tráfico em Mato Grosso.

A prisão aconteceu através de uma ação conjunta da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) e do Batalhão de Operações Especiais (Bope). O criminoso estava escondido no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro.

Torto era considerado foragido da Justiça do Mato Grosso. Ele é acusado de fornecer drogas e armas à facção que controla o tráfico de drogas na Nova Holanda e no Parque União.

A Polícia do MT diz que o acusado tem quatro mandados de prisão por tráfico de drogas e homicídio. Ele também é acusado de matar traficantes para tomar o controle das bocas de fumo de Cuiabá.

No ato da prisão, o criminoso tentou se passar por outra pessoa, mas os policiais já sabiam sua verdadeira identidade. Durante a operação, ele foi autuado por falsidade ideológica, associação para fins de tráfico e porte ilegal de arma de uso restrito.

