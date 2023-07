Chefe do tráfico teria sido avisado sobre operação da PF

O chefe do tráfico na região da fronteira entre o Brasil e o Paraguai, Antônio Joaquim Mota, conhecido como Dom, teria sido avisado sobre uma operação da Polícia Federal (PF) realizada na semana passada para prendê-lo. O relato foi feito em um depoimento do guarda-costas pessoal do traficante, Iuri da Silva Gusmão, que foi preso na ação policial.

– Ele [Dom] falou que a gente estaria numa situação de risco, a gente teria que se retirar – declarou Gusmão.

Antônio Joaquim Mota escapou de uma abordagem da Operação Magnus Dominus realizada pela PF na semana passada. De acordo com o Fantástico, da TV Globo, o traficante é protegido por um grupo paramilitar estrangeiro e vive uma vida de luxo. Ele é da terceira geração de uma família que enriqueceu com o tráfico de drogas e o contrabando na fronteira entre o Paraguai e o Brasil.

De acordo com as investigações, a família de Dom possui, inclusive, uma fazenda no Paraguai com uma pista de pouso que seria usada para o envio de drogas ao Brasil. Considerado foragido, Dom faz parte da lista de difusão vermelha da Interpol. Sobre a Operação Magnus Dominus, a PF informou que 11 mandados de busca e apreensão e seis de prisão foram cumpridos.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/Print de Vídeo