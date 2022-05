Chefes de família comemoram o primeiro Dia das Mães com a casa própria

As histórias de lutas, dificuldades, mas também de força e determinação de Josiele Vieira, Roselene Silva e Maria Barbosa ganharam um alento em agosto de 2021, quando conquistaram a moradia própria, esperada por mais de 10 anos pelas chefes de família. As três foram algumas das contempladas com as primeiras unidades habitacionais entregues pela atual gestão da Prefeitura de Belém, no Portal da Amazônia. Este ano, é o primeiro Dia das Mães delas em um lar seguro, próprio e digno, com direito a comemoração especial.



“A gente vai reunir toda a família, ficar tudo junto, fazer o almoço das mães. Agora, tem lugar pra todo mundo, à vontade, e a casa é minha”, comemora a dona Roselene, que há oito anos largou o emprego e passou a cuidar da mãe, que ficou cega e se tornou dependente de uma cadeira de rodas.



“Ela era uma pessoa ativa, esperta, trabalhava, acordava cedo, fazia as coisas que ela tinha que fazer e veio a catarata, depois o glaucoma”, lamenta Roselene. “Agora é minha filha. Deus me dê força pra cuidar dela, enquanto ela precisar”, disse entre um cafuné e um carinho na mãe acamada.



Casa adaptada – As duas enfrentaram momentos difíceis em casas alugadas, sem estrutura para as necessidades especiais da idosa. A retomada das obras do projeto habitacional do Portal da Amazônia e a entrega das primeiras moradias mudou a vida de mãe e filha, com o espaço adaptado para pessoas com deficiência.



Novas perspectivas – Aos 30 anos, Josiele Vieira está desempregada, separada e com uma filha de dois anos para criar. Mas, as dificuldades não tiraram o sorriso do rosto e a confiança dela em novas conquistas, depois do receber o apartamento onde mora com a mãe e a irmã. “Graças a Deus, tá sendo uma bênção, né, de tá junto com a minha família, com a minha mãe, com saúde, né, que é o principal”.



Focada no futuro, ela sonha com trabalho e em poder proporcionar novas mudanças na vida da família. “Penso em conseguir uma creche e trabalhar para melhorar a vida da minha filha”, planeja.



Para esse primeiro Dia das Mães na casa conquistada, diz que o luxo é ter a família abrigada e com segurança. “Só tenho que agradecer a Deus por tudo. A gente vai estar todo mundo junto aqui pra comemorar, é uma data muito especial”.



Família reunida – Paraa vendedora Maria Barbosa, a casa nova aproximou também a família e melhorou a vida dela em todos os aspectos. “A minha felicidade é ver os meus filhos perto, o que antes era difícil”.



Para este domingo das Mães os planos da Maria são os mesmos das vizinhas Josiele e Roselene, “ter muito amor, muito carinho e a família reunida na casa nova”. Elas também desejam que logo, logo, outras mães lutadoras tenham a oportunidade de receber seu imóvel e ter mais tranquilidade com as famílias.



Mais famílias beneficiadas – Até 2023, outras 64 famílias devem receber moradias no Portal da Amazônia, com o avanço das obras na etapa da Bernardo Sayão, com rua Osvaldo de Caldas Brito. “Uma parte dos imóveis já deve ser entregue este ano, com a conclusão de dois blocos de apartamentos. E a Prefeitura de Belém está empenhada para entregar, o mais rápido possível, as chaves das casas para essas famílias que já esperaram tanto por esse direito”, afirmou o secretário municipal de Habitação, Rodrigo Moraes.



Histórico – O Projeto de urbanização do Portal da Amazônia foi concebido para revitalizar e urbanizar a área, com a construção de unidades habitacionais e obras de infraestrutura no entorno, de forma a eliminar as palafitas e garantir dignidade às famílias beneficiárias. As obras dos residenciais para receber moradores remanejados foram contratadas em 2008, com prazo de entrega de um ano.

As famílias deixaram as moradias voluntariamente e passaram a receber auxílio aluguel até a entrega das obras de habitação. Desde então, o projeto passou por várias reprogramações e ajustes de cronogramas. Somente 16 apartamentos foram entregues, ainda no primeiro mandato do ex-prefeito Duciomar Costa, ficando os trabalhos paralisados por anos seguidos e, em 2021, o prefeito Edmilson Rodrigues entregou outras 15 unidades habitacionais.

Texto: Tania Menezes

Fonte: Agência Belém/Foto: Maciio Ferreira