Chega a Barcarena tubulação que viabiliza a primeira rede de Gás Natural do Estado

A diretora presidente da Companhia de Gás do Pará, Claudia Bitar, juntamente com o gerente de Engenharia Izidoro Souto e uma equipe de técnicos que estão envolvidos no projeto do gás natural fizeram uma visita, na última quarta-feira (14), no canteiro de obras em Barcarena, onde está implantada a tubulação que chegou para construção da primeira rede de gás natural do Estado do Pará.

A Companhia de Gás do Pará é a concessionária de gás natural com exclusividade no Estado, responsável por receber o gás natural que chegará em navios metaneiros no seu estado líquido e passará por um processo de regaseificação para assim passar para o seu estado gasoso e ser distribuído para diversos clientes do setor industrial como ponto de partida.

A estação de condicionamento (onde o gás passará do estado líquido para gasoso) ficará localizada no município de Barcarena e a partir dali serão construídos gasodutos (rede de tubulação que leva o gás natural da estação até o destino final). Toda a tubulação, totalmente revestida em polietileno extrudado de tripla camada (revestimento específico para gás natural), necessária para esta obra já se encontra em solo paraense.

“É uma emoção muito grande ver este projeto, que é tão benéfico para o Estado e para o meio ambiente, saindo do papel. Foram anos trabalhando duro para hoje contemplar que o gás natural já é uma realidade para o Estado do Pará. Temos tudo pronto para começar as obras e garantir um futuro mais sustentável para as próximas gerações. Sou muito grata ao Governo do Pará, à Sedeme e à equipe da Companhia que viabilizou este projeto com comprometimento e seriedade”, afirmou a diretora presidente da Gás do Pará, Claudia Bitar, ao visitar o canteiro de obras dos gasodutos e também o porto, onde pode visualizar a equipe técnica iniciando os preparativos para a obra.

Para conhecer o projeto de implantação da rede de gás natural no Estado você pode acessar o site www.gasdopara.com.br e ir na aba “projetos em desenvolvimento”.

Texto: Verena Urrutty/ Ascom Gás do Pará

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação