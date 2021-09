Chega ao Brasil lote com mais de 1,5 milhão de vacinas da Pfizer

Um avião com um novo carregamento de vacinas ComiRNaty, da Pfizer/BioNTech, pousou por volta das 14h deste sábado (4) no Aeroporto de Viracopos, em Campinas, interior de São Paulo. Segundo a Pfizer, composto por 1,52 milhão de doses, este foi o 63º lote de vacinas contra a covid-19 enviado ao Brasil.

O imunizante da Pfizer é aplicado em duas doses.

A chegada deste lote ao Brasil estava prevista para a sexta-feira (3), mas, segundo a Pfizer, por questões logísticas, o voo foi remanejado para hoje.



O Ministério da Saúde informou que a distribuição dessas doses ocorrerá nos próximos dias. Desde o início da campanha de vacinação contra a covid-19, no Brasil, o ministério informa já ter distribuído aos estados e ao Distrito Federal mais de 55,2 milhões de doses da vacina da Pfizer/BioNTech.



De acordo com o ministério, mais de 253,7 milhões de doses de vacinas contra a covid-19 já foram destinadas a todo o Brasil. Isso inclui as vacinas da Pfizer/BioNTech, AstraZeneca/Oxford/Fiocruz e CoronaVac/Butantan/Sinovac, que são aplicadas em duas doses, e a Janssen, que é aplicada em dose única.

Ainda segundo o ministério, mais de 133,5 milhões de brasileiros receberam ao menos a primeira dose e 65,6 milhões estão completamente imunizados com as duas doses ou a dose única.

Edição: Nádia Franco

Fonte: Agência Brasil/Foto: Carlos Osorio/Reuters