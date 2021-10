Chega na Região de Integração do Xingu o Programa Leitura por todo o Pará

O Programa Leitura Por Todo Pará, realizado pelo Governo do Estado, e por meio da Fundação Cultural do Pará, lança mais uma etapa do programa na região de integração do Xingu que foi criado para fomentar a cultura literária da região, e capacitar agentes culturais em atividades educacionais para todo o território paraense.

As cidades paraenses que receberão as visitas técnicas da Fundação são: Altamira, Anapu, Brasil Novo, Senador José Porfírio, Pacajá, Vitória do Xingu, Uruará e Medicilândia. As reuniões focam em zerar o déficit de municípios sem bibliotecas públicas e fortalecer as já existentes na região.

Conforme o planejamento e organização da Diretoria de Leitura e Informação, o órgão deve executar como mediador e formador de novos profissionais locais para que atuem como multiplicadores. A proposta é que estes profissionais locais possam estender as ações de fomento à leitura a uma parcela cada vez maior da população.

Foto: Maycon-Nunes