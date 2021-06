Chegada do verão amazônico e bandeira vermelha no mês de junho acendem alerta para economia de energia no Estado

De acordo com especialistas, pequenas mudanças de hábitos domésticos geram uma boa redução na conta de energia

O mês de junho no Pará é marcado pelas altas temperaturas do início do chamado verão amazônico. Neste ano o período coincide com a bandeira tarifária vermelha patamar 2 vigente em todo o território nacional. O mecanismo das bandeiras tarifárias foi criado em 2015 pelo Governo federal para todo o Brasil e indica mensalmente na fatura de energia elétrica se o custo da geração dessa energia teve acréscimo em função das condições de geração de eletricidade.

Diante desse cenário, a mudança nos hábitos domésticos é o grande segredo para economizar. Com temperaturas na casa dos 37° e sensação térmica chegando a quase 40º nos dias mais quentes, o ar-condicionado entra em cena, porém pode ser um vilão do consumo. O correto é utilizá-lo sempre com as portas e janelas fechadas para manter a temperatura e evitar que o ar frio se dissipe.

Deve-se ainda regular a temperatura do aparelho para a média de 22º e preferir os aparelhos que tenham a tecnologia inverter, que faz disparos automáticos do motor conforme a necessidade do ambiente. Outra orientação é limpar sempre o filtro do ar, pois muitas impurezas se acumulam no local, sobrecarregando o equipamento.

O gerente da área de relacionamento com o cliente da Equatorial Pará, Gilliard Vaz, ressalta a importância dos bons hábitos. “Nós sabemos que o verão aqui no Pará tem tido temperaturas cada vez mais altas, e com a família casa, fica ainda mais difícil reduzir o consumo. Por isso, nossa orientação é que inicie com mudanças simples, como apagar a luz ao sair de um cômodo, até que se torne rotina. Aos poucos, insira novos hábitos para que toda a família coopere com a mudança”, explica.

Outro equipamento muito utilizado é a geladeira. O ideal é evitar abrir e fechar a porta muitas vezes. “O correto é abrir, pegar tudo o que precisa de uma só vez e fechar. Na hora de devolver os produtos, faça isso também uma única vez. Evite colocar comidas quentes na geladeira: espere o alimento atingir a temperatura ambiente e, só depois, guarde-o”, completa Gilliard.

A máquina de lavar e o ferro de passar roupas também merecem uma atenção especial quando o assunto é economia de energia. Ao invés de ligá-los o tempo todo, acumule uma grande quantidade de peças para lavar e passar de uma só vez.

Mais dicas de economia

Evite dormir com a televisão ligada;

Troque as lâmpadas fluorescentes pela versão de LED;

Dê preferência aos equipamentos com etiqueta A do Selo Procel, que são os mais econômicos da categoria;

Desligue ou tire da tomada os eletrodomésticos que não estiverem em uso;

Não utilize a parte traseira do refrigerador para secar panos e roupas e o mantenha distante da parede, conforme instruções do manual;

Utilize a capacidade máxima da máquina de lavar.

Fonte: Assessoria de imprensa Equatorial Energia Pará