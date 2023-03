Cheio de moral, Remo troca de chip e mira o Humaitá-AC pela Copa Verde no Baenão

O Clube do Remo estreia hoje na Copa Verde de 2023, encarando o Humaitá, agora que está vindo de uma classificação na Copa do Brasil. O jogo será no Estádio Evandro Almeida, o Baenão, nesta quarta-feira, 1º de março, às 19h, com transmissão da equipe “Titulares do Esporte” da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”, há 51 anos vendendo mais barato na esquina da economia, Manoel Barata com Padre Eutíquio, em pleno centro comercial de Belém.

O campeão paraense se classificou fora, em Vitória, no Estado do Espírito Santo, ao contrário dos acreanos, que foram eliminados da competição pelo Coritiba, em casa, na derrota por 3 a 0.

Campeão da Copa Verde no ano de 2021, o Clube do Remo não tomou parte dela no ano passado por questão administrativa do presidente Fábio Bentes. O bom momento desfrutado pelo time azulino, comandado pelo técnico Marcelo Cabo, eleva o status de favoritismo do clube de Antônio Baena, no entanto, o comandante remista prega o respeito e cautela à equipe do Acre.

DESFALQUES

O Leão está desfalcado do artilheiro Muriqui. Ele saiu lesionado no jogo pelo Parazão e não tem condições de retorno. Todavia, a lacuna foi bem preenchida por Fabinho, que, de repente, virou a ‘estela’ da equipe ao marcar três gols sobre o Cametá no jogo do campeonato estadual.

O atacante Jean Silva, após intenso processo de recuperação de uma lesão grau 2 na coxa esquerda, está liberado e poderá jogar. O atleta chegou a participar de alguns jogos amistosos, mas ficou de fora das três rodadas iniciais do estadual e também da partida pela Copa do Brasil.

Marcelo Cabo deve improvisar o volante Pingo na lateral-direita ou manter Lucas Mendes, que vem tendo atuações razoáveis.

No lado do Humaitá, o técnico Alvaro Miguéis não conta com o lateral-direito Matheus Damasceno, o zagueiro André Luiz e o atacante Breno que não foram relacionados. O trio não foi bem diante do Coritiba e ficaram em Rio Branco.

A principal novidade é o atacante Pedro Henrique. O jogador chegou na reta final de preparação para a estreia do time na Copa Verde e foi regularizado.

O Clube do Remo segue com 100% de aproveitamento desde o começo da temporada. O Leão espera pela presença da sua numerosa torcida. Para o confronto, os bilhetes estão no valor de R$30 arquibancada (Almirante e 25) e cadeira R$60. (Colaborou Bras Chucre/Ronabar)

Ficha Técnica

Copa Verde

Clube do Remo – PA x Humaitá – AC

Local: Baenão – PA

Hora: 19h

Árbitro: Marcos Matheus Pereira- MS

Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz – MS e Marcelo Grando – MDS

4º Árbitro – Olivaldo Alves Moraes- PA

Clube do Remo

Vinicius; Pingo (Lucas Mendes), Diego Guerra, Ícaro e Raí; Richard Franco, Anderson Uchôa, Pablo Roberto e Pedro Vítor; Diego Tavares e Fabinho

Técnico – Marcelo Cabo

Humaitá

Babau; Caetano, Douglas, Diego e Leonardo; Dudu, Marquinhos, Luiz Henrique e Felipinho; Eduardo e Rafael

Técnico – Alvaro Miguéis

Imagem: Samara Miranda/Agência Remo