Chelsea confirma renovação de Thiago Silva por mais um ano

O que era rumor, foi confirmado nesta sexta pelo Chelsea. O clube inglês anunciou a renovação com o zagueiro brasileiro Thiago Silva por mais um ano. O novo vínculo agora vai até o final da temporada 2024.

O zagueiro completará, em setembro, 39 anos. A renovação foge dos padrões do clube inglês – que sempre prioriza contratos com atletas mais jovens. Defendendo os blues desde 2020, o brasileiro se tornou uma liderança dentro e fora de campo, impressionando colegas de time e também diretoria.

Thiago Silva segue atuando em alto nível. No clube inglês, foi campeão da Liga dos Campeões, Supercopa da UEFA, Mundial de Clubes e tem três vices: dois da FA Cup e um da Copa da Liga Inglesa. No total, são 107 jogos com cinco gols marcados pelo clube.

Na atual temporada, o Chelsea fez 29 jogos e o brasileiro esteve em 24 partidas. O jogador admitiu ansiedade para a sequência da temporada após as contratações realizadas. “É a primeira vez que vejo algo assim em toda a minha carreira. Isso mostra a ambição do clube, o quanto o clube quer vencer (…) sabemos que não estamos fazendo a melhor temporada, mas acredito mesmo que o positivo é: se não começamos bem, podemos terminar bem”, disse em entrevista ao site oficial do clube.

Fonte: www.o gol.com.br