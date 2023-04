Chelsea entre sonho da Champions e sequência recorde sem vencer

O Chelsea afunda em uma crise sem precedentes neste século e, nesta terça-feira, vai encontrar um rival ingrato para tentar sair dela. Contra o maior campeão europeu, os Blues buscam uma virada improvável na Liga dos Campeões para escaparem, também, de uma vergonhosa sequência negativa.

No momento, o Chelsea vem de seis jogos sem saber o que é vencer. A série já é a pior deste século, repetida duas vezes nessa temporada, e outra vez anteriormente em 2012/13. Mais um jogo sem vitória e o clube londrino estabelecerá um novo recorde negativo no século.

É preciso retornar à década de 90, quando o Chelsea estava longe de ter o aporte dos milhões que recebeu depois da “Era Abramovich”, e que segue recebendo sob nova direção. Em 1994/95, o clube ficou sete jogos sem vencer, feito que pode ser repetido 28 anos depois.

A previsão para esta terça-feira não é das melhores. Embora jogue em Stamford Bridge, o Chelsea encara um rival que vive grande momento na temporada. Além de ter vencido na ida por 2 a 0, no Santiago Bernabéu, a equipe comandada por Carlo Ancelotti conta com o retorno da boa fase de Benzema, autor de um dos gols do primeiro confronto entre as equipes nas quartas, e com direito a goleada recente, por 4 a 0, sobre o arquirrival Barcelona.

Nem o fato de jogar em casa traz algum alento para o torcedor dos Blues. Afinal, já são quatro jogos sem vencer no seu domínio, onde costuma ser soberano. O retrospecto do novo técnico interino, Frank Lampard, é ainda menos animador. O ex-atleta ainda não convenceu como técnico e vem de 13 partidas sem vencer, com 11 derrotas nessa lista, números que contam sua passagem decepcionante pelo Everton.

Texto retirado de ogol.com.br