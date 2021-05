Chelsea vence o Real Madrid e vai à final da Champions League

Alemão marca no primeiro tempo, meia-atacante fecha a conta no fim, ingleses dominam os espanhóis em toda a partida e enfrentarão o Manchester City na decisão

O Chelsea está na final da Champions League. Nesta quarta-feira, os Blues venceram o Real Madrid por 2 a 0 em Londres e se classificaram para a grande decisão do torneio pela terceira vez na história. Werner e Mason Mount fizeram os gols no Stamford Bridge. O adversário na final será o Manchester City.

EQUILÍBRIOA primeira etapa teve chances de gol para os dois lados. Pelo lado do Chelsea, Werner até balançou as redes no início, mas estava impedido. Já no Real Madrid, Benzema travou um duelo particular com o goleiro Mendy, que fez ao menos duas defesas dificílimas do camisa 9 francês.

AGORA VALEUO Chelsea foi para o intervalo vencendo por 1 a 0 com gol de Werner, desta vez em posição legal. Em trama rápida pelo meio, Kanté achou lindo passe para Kai Havertz, que bateu por cobertura. A bola bateu no travessão e sobrou para o camisa 11 dos Blues só escorar dentro da pequena área.

PRESSÃO INGLESANo segundo tempo, parecia que o Chelsea era quem precisava do resultado e os Blues criaram as melhores chances. Na base do abafa, o Real Madrid se lançou ao ataque no fim, mas o time inglês marcou nos últimos minutos com Mason Mount após passe de Pulisic, que recebeu de Kanté.

EM BUSCA DO BIEsta é a terceira vez na história que o Chelsea chega à final da Champions League. As outras decisões foram em 2008, quando foi derrotado para o Manchester United nos pênaltis, e em 2012, quando venceu o Bayern de Munique também nas penalidades máximas.

FINAL INGLESA​Na decisão da Champions League, o Chelsea vai encarar o Manchester City, que eliminou o Paris Saint-Germain na última terça-feira. O jogo acontecerá no dia 29 de maio, às 16h (de Brasília), no Estádio Olímpico Atatürk, em Istambul, na Turquia.