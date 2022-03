Chicão e companheiros prestigiam inauguração da Usina da Paz Nova União

O deputado Chicão, presidente da Assembleia Legislativa do Pará – Alepa, e os deputados estaduais Raimundo Santos, Fábio Freitas, Fábio Figueiras, Orlando Lobato, Igor Normando, Ana Cunha, Michele Begot e Nilse Pinheiro, acompanharam a cerimônia de inauguração da Usina da Paz Nova União em Marituba, no sábado passado, 19. Ao lado do governador Helder Barbalho estavam ainda a primeira-dama do Estado Daniela Barbalho, a Prefeita de Marituba Patrícia Mendes, a Deputada Federal Elcione Barbalho, os senadores Jader Barbalho e Simone Tebet (Mato Grosso do Sul), além dos deputados federais Olival Marques e Junior Ferrari.

A inauguração da Usina da Paz Nova União em Marituba teve a cobertura, ao vivo, da Super Marajoara AM-1.130, onde se encontrava o repórter Amarelinho da Super, Jime Night, que conversou com várias autoridades, entre elas, o presidente da Alepa, deputado Chicão. O parlamentar, na oportunidade, parebenizou ao grupo Marajoara pela cobertura, felicitou o empresário e ex-governador Carlos Santos, presidente do Grupo, e destacou a importância da Usina da Paz Nova União para Marituba, pelo governador Helder Barbalho, que irá proporcionar segurança, bem-estar e ajudar a resgatar as pessoas que estão desamparadas a se reerguerem por meio dos programas de cidadania a serem implementados a partir de agora, no que ele diz que Marituba passará a viver uma nova realidade, uma nova era.

O projeto faz parte do programa Territórios Pela Paz (TerPaz) desenvolvido pelo Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Articulação e Cidadania (Seac), em parceria com o setor privado, para atender necessidades mais urgentes da população e já está em funcionamento no Icuí-Guajará, em Ananindeua e desde janeiro, na Cabanagem, em Belém, ofertando diversas atividades, cursos e possibilidades para o público em geral.



META DE 10 USINAS

A meta do Estado é a construção de 10 Usinas da Paz entre a Região Metropolitana de Belém, Benguí, Guamá, Jurunas, Terra Firme e no sudeste do Estado em Parauapebas, Canaã dos Carajás e Marabá.

Durante a solenidade, o presidente da Alepa cedeu a palavra a deputada estadual Michele Begot, que agradeceu por mais um projeto do Estado. “Quero aqui agradecer ao senhor governador Helder, e dizer que sonhamos juntos, hoje Marituba volta a ter esperança, ter dignidade, porque onde era marginalizado hoje é ocupado pela educação, pela oportunidade de novos sonhos” declarou a parlamentar.

“Hoje é um dia muito importante para a estratégia de pacificação das regiões do Estado que, historicamente, tiveram um índice elevado de criminalidade. Hoje, nós estamos entregando para Marituba esta Usina da Paz, com 36 órgãos de governo que, de maneira transversal, ofertam serviços para transformações sociais desta região, em parceria com o município, ações que certamente transformam a realidade dessa comunidade”, informou o governador Helder Barbalho.

A unidade conta com uma quadra poliesportiva coberta; um complexo de dojô, piscina, quadra de areia, salas de audiovisual e inclusão digital; atendimento médico e odontológico; consultoria jurídica; emissão de documentos; ações de segurança. E ainda, ambientes para capacitação técnica e profissionalizante; espaço multiuso para feiras, eventos e encontros da comunidade. Também haverá espaços para cursos livres de dança, teatro, robótica, artes marciais, musicalização e biblioteca.

“Com essas parcerias quem ganha é a população que tanto precisa dessas melhorias. A atual gestão do governo do Estado é a primeira que olha para o município com um olhar diferenciado, que não vê um colégio eleitoral, mas as pessoas que moram na cidade e que tanto precisam de investimentos que tragam qualidade de vida para todos os munícipes”, destacou a prefeita Patrícia Mendes.

O diferencial da UsiPaz Marituba é a utilização do rio Uriboca para práticas de atividades esportivas aquáticas como canoagem e stand up padlle que serão realizados pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel). O projeto está em andamento e, em breve, será ofertado à população.

A primeira-dama do Estado, Daniela Barbalho, acompanhou de perto as ações do TerPaz e o avanço das obras das Usinas da Paz. “Estou muito feliz em poder participar da realização de mais este sonho e acompanhar a entrega pois é mais um compromisso do Governador Helder que é garantir mais saúde, educação, cultura e lazer à nossa população e tudo isso será possível para esses moradores do bairro Nova União, em Marituba, principalmente para nossas crianças e jovens”, disse a primeira- dama.

Os munícipes de Marituba vão poder usufruir das instalações de dois prédios principais que ofertarão diversos cursos, oficinas e atendimento público, teatro, complexo poliesportivo, quadra de areia, piscina semiolímpica, playground, área de viveiro, compostagem e horta, academia ao ar livre e estacionamento.

Serão ofertados mais de 80 serviços gratuitos, disponibilizados pelos órgãos e entidades parceiras do Estado, como espaços para atividades esportivas; salas de audiovisual e inclusão digital; atendimento médico e odontológico; consultoria jurídica; emissão de documentos; ações de segurança; capacitação técnica e profissionalizante; espaço multiuso para feiras, eventos e encontros da comunidade.

“Essa é mais uma oportunidade que o governo do Estado está levando a população, estamos muito felizes em poder levar conhecimento, oportunidade e educação para o município de Marituba” declarou o Coordenador geral da gastronomia Bruno Moraes.

O espaço conta também com cursos livres e de dança, teatro, robótica, artes marciais, musicalização e biblioteca. Além disso, será disponibilizado pela Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Pará (Prodepa) sinal de wi-fi gratuito para os usuários da Usina da Paz.

O complexo funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h, aos sábados, das 8h às 14h. Aos sábados, das 14h às 18h, e aos domingos, das 08h às 18h, irá funcionar por demandas da comunidade e/ou pelas secretarias e fundações para a realização de eventos.

Moradora de Marituba há 30 anos, a dona de casa Sandra Barros relata sua felicidade. ” Isso é um sonho que virou realidade, vai ter cursos, atendimento médico… é inacreditável só temos que agradecer a Deus e ao governador Helder Barbalho por essa iniciativa”, declarou a dona de casa.