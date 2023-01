Chicão empossa Helder Barbalho para mais quatro anos à frente do governo do Pará

O governador reeleito pelo povo paraense, Helder Barbalho (MDB), e sua vice, Hanna Ghassan, foram oficialmente empossados na manhã deste domingo, 1º, no plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Pará – Alepa. Na ocasião, o governador recebeu a faixa governamental dos seus três filhos que se faziam presentes na cerimônia que ainda acontecerá em outras cidades polos do Pará.

O evento começou 10h, presidido pelo presidente em exercício na Alepa, deputado Francisco Melo (MDB). Da mesa participaram os pais de Helder, o senador Jader Barbalho, o ministro das Cidades Jader Filho, a deputada federal Elcione e Edmilson Rodrigues, prefeito de Belém.

Em seu discurso, o governador começou sobre a Amazônia e questões ambientais, ressaltando que o Pará não pode mais “permitir que ilegalidade ambiental seja prática de costume e da cultura do uso da terra”.



“Este modelo incrementado nos anos iniciais de nossa gestão avançou o Estado do Pará ao protagonismo nacional e internacional. Não podemos recuar, pois o mundo nos olha. O mundo aprecia aqueles que estão dispostos a liderar esse novo modelo”, reafirmou.



Helder afirma que “a floresta viva, que é responsável pelo equilíbrio climático, nos permita consciência, tecnologia e inovação. Que nós possamos utilizar da nossa bioeconomia e biodiversidade e construir um novo modelo. Um modelo que possa incrementar renda e gerar emprego. Que possamos fazer da floresta em pé um novo ativo econômico e uma nova commodity global”.



Helder deve embarcar a qualquer momento para Brasília, onde tem confirmada participação na posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

PROGRAMAÇÃO

Haverá, ainda cerimônias de posse do governador do Pará em Marabá, amanhã segunda-feira, 02, no sudeste do Estado, às 15h, no Carajás Centro de Convenções Leonildo Borges Rocha. No mesmo dia, às 18h, o evento será em Santarém, no oeste paraense, região do Baixo-Amazonas, no Centro Cultural João Fona. Já na terça-feira, 03, a posse será em Breves, no Arquipélago do Marajó, na orla em frente à sede municipal.

MISSA

Ontem sábado (31/12/22), ocorreu uma missa em Ação de Graças, presidida pelo Arcebispo Metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa, na Catedral Metropolitana de Belém, assim como ocorreu há quatro anos.

Imagem: Reprodução/G1 Pará/Antenor Filho