Chicão recebe diretor do Grupo Líder e é convidado para inauguração da nova loja

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa), deputado Chicão, recebeu em seu gabinete nesta segunda – feira (24.05), o empresário João Corrêa Rodrigues, diretor do Grupo Líder, que na oportunidade fez o convite ao chefe do Poder Legislativo para participar da cerimônia de inauguração do Líder Quintino, novo empreendimento do segmento de supermercados e magazine em Belém.

O deputado elogiou o empreendedorismo e os investimentos realizados pelo grupo na capital paraense e no estado, proporcionando geração de emprego e renda.

“É um orgulho para o Pará ter uma empresa paraense com esse porte que desenvolve atividades que destacam o potencial do nosso povo, além de gerar desenvolvimento”, disse Chicão.



Foto: Guilherme Thorres (AID/Alepa)

Com origem na cidade de Igarapé Miri, em 1960, o Grupo Líder é um conglomerado de lojas, constituído por supermercados e hipermercados, além do Castanheira Shopping Center, do Magazan, da FarmaLíder e dos demais empreendimentos do Grupo.

Foto: Guilherme Thorres (AID/Alepa)

A líder do governo na Alepa, deputada Cilene Couto e o deputado Luth Rebelo também recepcionaram o empresário.

A inauguração da loja na Quintino Bocaiúva será na próxima quarta-feira (26), com medidas de segurança de combate ao coronavirus, de acordo com os organismos de saúde.

Por Mara Barcellos – AID – Comunicação Social