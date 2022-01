Chile: presidente eleito Boric indica mulheres para 14 ministérios

O presidente eleito do Chile, Gabriel Boric, apresentou na manhã desta sexta-feira (21/1) os integrantes do gabinete de governo que tomarão posse com ele em 11 de março. E a grande novidade: das 24 pastas, 14 serão comandadas por mulheres.

“Temos certeza que a riqueza do Chile está, justamente, na diversidade de sua gente”, afirmou Boric em pronunciamento.

Até então, a maior participação feminina tinha sido nos dois mandatos da socialista Michelle Bachelet (2006-2010 e 2014-2018), quando metade das pastas ficou com mulheres.

“Esse gabinete tem a missão de lançar as bases para as grandes reformas que nos propusemos a realizar em nosso programa”, disse o presidente eleito.

Maya Fernández Allende, neta do ex-presidente socialista Salvador Allende, foi indicada para o Ministério da Defesa. Allende foi deposto e morto no golpe de estado liderado por Augusto Pinochet.

Para o Ministério do Interior e Segurança Pública, Boric indicou Izkia Siches, médica que presidiu o Colégio Médico do Chile durante a pandemia. Já para o Ministério da Mineração, a parlamentar do Partido Radical pela região de Antofagasta, Marcela Hernando, assumirá.

Antonia Urrejola, que estava na Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) da Organização dos Estados Americanos (OEA), comandará o Ministério das Relações Exteriores. Camila Vallejo Dowling, ex-liderança estudantil e parlamentar pelo Partido Comunista, será a porta-voz do governo.

Para o Ministério de Desenvolvimento Social e da Família, Boric indicou a médica sanitarista Jeanette Vega, e, para o Ministério das Culturas, a antropóloga Julieta Brodsky.

A jornalista Antonia Orellana assumirá o Ministério da Mulher, enquanto a ex-jogadora de futebol Alexandra Benado assumirá o Ministério dos Esportes.

