Chile realiza seus primeiros casamentos entre homossexuais

O Chile realizou, nesta quinta-feira (10), os primeiros casamentos entre pessoas do mesmo sexo em sua história. No escritório do registro civil no bairro Providencia, em Santiago, ao menos dois casais oficializaram a união, em cerimônia com convidados, representantes de algumas plataformas e ativistas.

Em 8 de dezembro, o país deu sinal verde ao projeto de lei que legalizou os casamentos entre pessoas do mesmo sexo. Desde 2015, elas só podiam se unir legalmente por meio do chamado Acordo de União Civil (AUC), que não reconhece direitos filiativos.

Com essa decisão, o Chile tornou-se o oitavo país da América Latina a reconhecer o casamento gay, depois de Costa Rica, Equador, Argentina, Brasil, Colômbia, Uruguai e vários estados do México.

O projeto de lei foi apresentado em 2017 por solicitação da ex-presidente socialista Michelle Bachelet (2014-2018). No entanto, ficou paralisado por quase quatro anos no Parlamento.

Em uma virada nos acontecimentos, o presidente Sebastián Piñera afirmou, no ano passado, que “havia chegado a hora” de o trâmite avançar e instruiu o Parlamento a discuti-lo com urgência.

Em menos de seis meses e, apesar da resistência dos setores mais conservadores da política local, os legisladores aprovaram a iniciativa.

Fonte: Pleno News

*Com informações da EFE