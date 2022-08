China começa a fazer exercícios militares no entorno de Taiwan

A China anunciou na quinta-feira (4) o início de exercícios militares envolvendo Marinha, Força Aérea e outros departamentos em seis áreas ao redor de Taiwan. As manobras foram provocadas pela visita à ilha da presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, nesta semana.

A agência de notícias oficial da China Xinhua disse que os exercícios são operações conjuntas com foco em “bloqueios, ataque a alvos marítimos, ataque a alvos terrestres e controle do espaço aéreo”. Taiwan colocou seus militares em alerta e realizou exercícios de defesa civil, enquanto os Estados Unidos têm vários recursos navais na área.

Os exercícios estão programados para terminar no domingo e incluem ataques com mísseis a alvos nas águas ao norte e ao sul da ilha, uma reminiscência das últimas grandes manobras com as quais Pequim tentou intimidar líderes e eleitores em Taiwan em 1995 e 1996.

Na operação desta quinta participaram tropas da Marinha, Aeronáutica, Força de Mísseis, Força de Apoio Estratégico e Força de Apoio Logístico dependentes do Comando Leste.

Fonte: *AE

Foto: EFE/EPA/RITCHIE B. TONGO