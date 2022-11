China e Rússia praticam exercícios militares sobre o Mar do Japão

Aviões da Força Aérea dos dois países sobrevoaram a costa do Japão e da Coreia do Sul nesta quarta-feira (30). Moscou alega que não infringiram lei de espaço aéreo internacional.

Segundo estatal russa, o execícios ocorreram sobre o Mar do Japão e o Mar da China Oriental com objetivo patrulhar a região, devido a presença dos Estados Unidos, que nos últimos meses também realiza exercícios militares com a Coreia do Sul.

O Ministério da Defesa russo afirmou que as aeronaves não violaram nenhuma lei internacional e nem invadiram o espaço aéreo do Japão ou de qualquer outro país. O governo japonês não se manifestou até o momento.

O Ministério da Defesa russo afirma que os exercícios fazem parte do “plano de cooperação militar anual”.

Fonte: IG/Foto: Divulgação/Diário do Povo (China)