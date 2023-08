China enfrenta as piores chuvas já registradas em 140 anos

Milhares de pessoas estão deslocadas em Pequim, capital da China, e também na província vizinha de Hebel, após a passagem do tufão Doksuri.

O fenômeno climático gerou as piores chuvas já registradas naquele país em 140 anos. Por conta das fortes chuvas, os transportes marítimos, terrestres e aéreos foram suspensos nesta quinta-feira (3).

O tufão Doksuri passou pelas Filipinas e atingiu a província de Fujian, no sudeste chinês, em 29 de julho. Desde então, as fortes chuvas se estenderam até o norte do país.

Rios transbordaram, pontes foram danificadas e muitas pessoas precisaram ser evacuadas.

– O desastre é apenas o mais recente de uma série de eventos de alto impacto que afetaram a Ásia e outras partes do mundo neste verão, incluindo chuvas extremas e perigosas ondas de calor – disse o diretor do Departamento de Serviços da OMM.

No Japão a situação também é preocupante por conta da passagem do tufão Khanun, duas mortes foram confirmadas. As informações são da ONU.

Fonte: Pleno News/ Foto: Pexels