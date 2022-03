China registra maior número de casos de Covid-19 desde 2020

A Comissão Nacional de Saúde da China anunciou nesta terça-feira (15) a detecção de 3.602 novos casos confirmados de Covid-19 na segunda-feira (14). Desse total, 3.507 foram por contágio local em diferentes partes do país, com destaque para os registrados em Jilin (nordeste, 3.076), Shandong (leste, 106) e Shaanxi (centro, 53).

O país asiático não registrava tantos novos casos diários desde os primeiros meses da pandemia, em 2020. Os 95 casos restantes foram detectados entre viajantes do exterior em lugares como Guangzhou (sudeste, 20), Guangxi (sul, 17) e Xangai (leste, 12).

As autoridades de saúde também relataram a detecção de 1.768 casos assintomáticos e 1.647 por contágio local. Entretanto, o governo chinês não conta os casos como confirmados aqueles que não apresentam sintomas. O total desse tipo de infecções – assintomáticas – em observação é de 8.650, dos quais 1.610 são provenientes de outros territórios.

A Comissão Nacional de Saúde detalhou ainda que, até a última meia-noite local (13h de segunda-feira [14] em Brasília), 149 doentes receberam alta após superarem a Covid. O número total de infecções ativas na China continental é de 11.984, 8 das quais são casos graves.

De acordo com as contas da instituição, desde o início da pandemia, 120.504 pessoas foram infectadas no país, entre as quais 103.884 conseguiram se curar e 4.636 morreram. Até o momento, foi feito acompanhamento médico de 1.844.212 contatos próximos com infectados, dos quais 184.281 ainda estão em observação.

