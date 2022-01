Chineses já fumavam maconha há 2.500 anos, segundo estudo

Enquanto o mundo ainda discute os usos medicinais da Cannabis sativa, arqueólogos descobriram que antigos chineses fumavam maconha na região montanhosa da Ásia Central há cerca de 2.500 anos.

O estudo com o achado foi publicado em 2019 na revista científica Science Advances.

Os cientistas lembram que a Cannabis, também conhecida como cânhamo, evoluiu há cerca de 28 milhões de anos no leste do planalto tibetano. Parente próximo do lúpulo comum encontrado na cerveja, a planta ainda cresce no ambiente selvagem em toda a Ásia Central. Há mais de 4.000 anos, agricultores chineses começaram a cultivá-la para obter óleo e fibra para fazer cordas, roupas e papel, explica o site científico Science.org.

Fonte Metropoles