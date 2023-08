Chocolat Amazônia e Flor Pará 2023 será neste mês de agosto na capital paraense

O Festival Internacional de Chocolate e do Cacau, que será realizado no período de 17 a 20 deste mês de agosto, no Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, em Belém, terá como tema “O Pará na Bioeconomia da Amazônia”. O evento reunirá pelo menos 500 produtores e empresários do segmento. Na ocasião o público poderá apreciar também o melhor da produção de flores e plantas genuinamente amazônicas no Flor Pará, que reunirá agricultores familiares e comerciantes.

A capital paraense será a quarta cidade a receber a programação, que já foi realizada em Salvador e Ilhéus (BA), e em Altamira. O evento ainda será levado para Linhares (ES), Brasília (DF), Porto (Portugal), Belo Horizonte (MG) e São Paulo (SP).

A programação cultural do evento contará com, Show Cooking, um espaço com execução de receitas ao vivo por renomados chefs. Também haverá workshops e gastronomia com receitas à base de chocolate.

O público infantil também terá um espaço no local para se divertir brincando e fazer produtos de chocolate. Além do Kids Cooking, a programação infantil terá o Flor Kids onde serão realizadas oficinas de jardinagem para despertar o interesse das crianças no cultivo de mudas.

Serviço: O Chocolat Amazônia 2023 será realizado no período de 17 a 20 de agosto no Hangar Convenções e Feiras da Amazônia.

Foto: Mateus Costa – Ascom Sedap