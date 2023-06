Chocolat Festival volta à Altamira reunindo a excelência da cadeia produtiva do Pará

Começou ontem, quinta-feira, 15, por volta as 19h, a 2ª edição do “Chocolat Festival Xingu”, ev ento que acontece no Centro de Eventos de Altamira (PA). A cerimônia de abertura do evento contou com a presença de autoridades para dar o pontapé inicial da programação extensa que envolve 120 expositores e mais de 250 marcas.

Até o domingo, 18, quem visitar o pavilhão de feiras poderá apreciar produtos de origem, gourmet e artesanais, com programação diária do Show Cooking, com grandes nomes da gastronomia nacional e internacional.

Já o espaço Atelier é comandado pelos Chefs Léo Vilela e Tati Benazzi, todos os dias. Além disso, a garotada também pode aproveitar o Kids Cooking em cinco horários diários, das 15h às 19h, com a Chef Karla Leal.

PROGRAMAÇÃO

Programação de sexta-feira (16): O espaço é aberto ao público às 8h com a realização do Curso de Derivados de Cacau que vai até as 18h. A Feira do Chocolate será aberta às 14h. O Show Cooking começa às 16h com a Chef Bárbara Luanny, seguida da Chef Luiza Tabosa (17h30), Chef Fábio Sicilia (19h) e Chef Laurent Rezette (20h30).

Já no Auditório – Fórum do Cacau, acontece a palestra “Parcerias Estratégicas para o Desenvolvimento Regional da Cacauicultura Norte Energia + Cacauway”, às 9h. Depois, às 9h45, o Profº Dr. Dário Anhert apresenta o tema “Cultivares locais, híbridos e clonais de Cacau no Pará: Desafios e Oportunidades”. Em seguida, às 10h30, tem “Avaliação da Qualidade de Cacau e seus Derivados: Qual Impacto para o Produtor UFPA” com o Profº Jesus de Nazareno.

A tarde, o painel “A importância da assistência técnica no desenvolvimento rural” será dividido em três etapas: – Assistência técnica e sua importância (Paulo Lobato); Formas de assistência técnica e seus limites (Raul Guimarães); Alternativa privada como proposta para a Cacauicultura da Amazônia (Ademir Venturine/Jedielson Oliveira). Às 16h será realizada a palestra internacional “O ecossistema do Cacau em São Tomé e Príncipe: produção, cooperativismo e relação com o mercado Europeu”, com Adalberto Ferreira, Diretor executivo da cooperativa CECAQ 11. Logo depois, às 16h40, “Visão Privada da Comercialização do cacau” (GENCAU). Às 17h, “Juventude rural: Sucessão familiar na propriedade agrícola”, com o Prof. Anderson Borges. A programação do Auditório – Fórum do Cacau será encerrada às 17h20 com os debates.

Programação de sábado (17): O espaço é aberto ao público às 8h com a realização do Curso de Derivados de Cacau que vai até as 18h. Simultaneamente, entre 10h e 18h acontece o Curso Bean to Bar. A Feira do Chocolate será aberta às 14h. O Show Cooking começa às 16h com a Chef Dany Passareli, seguida da Chef Rita Aguiar (17h30), Chef Ricardo Campos (19h) e Chef Laurent Rezette (20h30).

Já no Auditório – Chocoday, tem destaque “O premiado Chocolate Gaudens e suas inovações”, com o Chef Fábio Sicília, às 14h. Às 15h tem “Cacauway. Uma história de sucesso”. Em seguida, às 15h30, o “Painel: Cacau & Chocolate, muito além do tablete. – Amazônia Cacau – Ascurra Chocolate – Dona Nena do Combú – Abelha Cacau”. Logo após, a palestra internacional “Porque a Europa ama tanto Chocolate, que ama tanto um maravilhoso cacau”, com Christophe Bertrand, Secretário Geral da Confederação Francesa de Chocolate. Às 17h15, tem “Portugal e França, as portas de entrada do Pará na Europa” – SEDAP – MVU | Chocolat Portugal Festival + Salon du Chocolat de Paris.

Programação de domingo (18): A Feira do Chocolate será aberta às 14h. O Show Cooking começa às 16h com o Chef Josenilton Santos, seguido da Chef Karla Leal (17h30), Chef Ricardo Campos (19h) e Chef Léo Vilela (20h30).

Durante os quatro dias de cada evento, produtores, chocolateiros, jovens empreendedores, chefs especializados, pesquisadores e técnicos podem acompanhar o que as dezenas de expositores têm a apresentar sobre as inovações e a tradicional cultura fascinante do cacau e do chocolate. Além da feira de venda de chocolates e outros derivados do cacau, o festival promove cursos, palestras e workshops.

