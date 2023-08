Chocolat Festival volta a Belém, onde realiza oitava edição

Pela oitava vez em Belém, no Pará, o Chocolat Amazônia e Flor – VIII Festival Internacional do Chocolate e Cacau será realizado de 17 a 20 de agosto, no Hangar — Centro de Convenções e Feiras da Amazônia. Quem for ao evento, gratuito, vai ter à disposição palestras, debates, rodas de conversa, degustação e aulas de culinária, além de 120 expositores de 250 marcas. Simultaneamente, o público poderá apreciar também o melhor da produção de flores e plantas genuinamente amazônicas no Flor Pará, que reunirá agricultores familiares e comerciantes do segmento.

Em 2023, o festival já passou por Salvador (BA), Altamira (PA) e Ilhéus (BA), onde chegou a sua 30a. edição. Neste ano, ainda estão previstos mais desembarques domésticos, em Linhares, ainda este mês entre 24 e 27 de agosto; Brasília, Minas Gerais e em São Paulo (SP), além de um internacional, em Porto (Portugal).

Para Marco Lessa, idealizador do projeto e responsável pela organização do Chocolat Festival, o retorno à capital paraense apenas confirma o sucesso que é o evento, que recebe um destaque ainda maior devido ao fato de o estado ser o atual líder nacional na produção de cacau.

O Chocolat Amazônia é realizado pela MVU Eventos, detentora da marca para o Brasil e exterior; e pelo Governo do Pará, através da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap), com recursos do Fundo de Desenvolvimento da Cacauicultura do Pará (Funcacau). O evento conta ainda com apoio das secretarias estaduais de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia, além da Adepará, Ceplac, FAEPA, Senar Pará, FIEPA, Sebrae e Unama Universidade.

PROGRAMAÇÃO

Ao longo dos quatro dias, o público vai poder apreciar o Show Cooking, um espaço para o preparo, ao vivo, de receitas à base de chocolate por grandes chefs.

Acontecem ainda o Fórum do Cacau, com painéis sobre a cacauicultura no Brasil e no mundo, a produção de cacau fino, a sustentabilidade da cultura do cacau e os avanços tecnológicos.

Também integram a programação o Chocoday, que vai trazer painéis com palestrantes nacionais e internacionais sobre as tendências do mundo do chocolate; o Ateliê do Chocolate, no qual chocolatiers vão produzir, em tempo real, esculturas que tenham essa guloseima como matéria-prima; e o Kids Cooking, um espaço com recreações e minicursos voltados ao público infantil.

Mais detalhes da programação serão divulgados em breve no site chocolatfestival.com

SOBRE O EVENTO

Realizado desde 2009, o Chocolat Festival é considerado o maior evento de chocolate de origem da América Latina e reúne toda a cadeia produtiva do cacau, desde o fruto até o produto final. Já são mais de 30 edições realizadas entre Bahia, Pará e São Paulo, levando diversas marcas de chocolate de origem, bean to bar, premium e gourmet.

Imagem: Divulgação