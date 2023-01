Chocolate paraense é premiado em concurso internacional com medalha de bronze

A empresa paraense, Gaudens, de Fábio Sicília, conquistou pela Academy of Chocolate, em Londres, uma medalha de bronze com o chocolate branco com cupuaçu. O evento foi realizado em dezembro de 2022 e o resultado saiu no dia 3 de janeiro.

O concurso é mundialmente conhecido através da Academia de Chocolate de Londres e premias os melhores. O chocolatier Fábio, comentou sobre a criação do produto único e agora com o de cupuaçu alavancando para o mundo com a verticalização dos produtos como bacuri e açaí também. “Esse concurso potencializa não somente o cacau, mas todo o nosso agronegócio”.

Ele também pontua sobre a atuação do Estado fomentando a cadeia através de diversas visitas técnicas do produto pelo Brasil e, com isso, aumentado a visibilidade.

“Com a premiação do chocolate Gaudens Cupuaçu, a visibilidade se torna internacional com possibilidade de exportação. O governador vai apoiar na promoção do produto no próximo evento do Salon Du Chocolat, em Nova York, através do Sebrae.

A notícia da premiação deixou muito feliz o secretário João Carlos Gomes da Secretarias de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap). “O Pará tem muita qualidade na fabricação de chocolate e amêndoa e nós temos hoje a possibilidade de apresentar ao mundo”.

Foto: Reprodução gaudens

Jornalista: Marina Moreira