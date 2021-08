Chopp De Maconha Era Oferecida Em Redes Sociais

A Polícia Civil do Estado do Pará por meio da Divisão Estadual de Narcóticos(DENARC) prendeu nesta quarta-feira(11) em flagrante o suspeito de Tráfico de Drogas Abner Jean Soares Souto, qualificado no crime por Tráfico de Entorpecentes.

As investigações começaram através do monitoramento das redes sociais do suposto traficante Abner Jean, e constatou se mediante o perfil pessoal do homem de que ele produzia, fabricava e ainda comercializava livremente em uma rede social na internet, no qual o título da venda se chamava “Chopp de Maconha” e “Brisadeiros de Skunk”, o crime era oferecido por meio de Delivery onde o próprio investigado era quem fazia as entregas dos alimentos canábicos.

O suspeito estava saindo de sua residência para fazer mais uma entrega dos “Chopp de Maconha” e “Brisadeiros de Shunk”, quando foi autuado por policiais que estavam em campana no local onde o negociante habitava. Além da mercadoria na qual ele iria comercializar, foi encontrado dentro do imóvel do investigado uma balança de precisão e uma quantidade de maconha, o traficante destruiu o próprio aparelho de celular para dificultar as investigações policiais.

Foto: Policia Civil DENARC