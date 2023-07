Choque frontal entre microônibus e caminhão deixa dois mortos

Um microônibus e um caminhão se chocaram no começo da manhã desta sexta-feira, 28, no Km 54 da Rodovia BR-316, altura do município de Castanhal, a 70 quilômetros da capital. O condutor do veículo de passageiros, de 61 anos, e uma passageira, de 26 anos, foram as vítimas fatais da tragédia que se soma a vários acidentes com mortes registrados pela Polícia Rodoviária Federal neste Veraneio 2023.

Vários passageiros do microônibus saíram feridos e foram encaminhados a hospitais de Castanhal. O estado de saúde das vítimas não foi informado pela PRF. O órgão disse que, também na BR-316, um homem de 44 anos morreu atropelado. O acidente ocorreu à altura do Km 64.

A identificação das três vítimas não foi divulgada pela PRF, que acionou a polícia técnica par remoção dos corpos ao Instituto Médico Legal do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves em Castanhal.

Imagem: Reprodução/Redes Sociais