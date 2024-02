Choro de bebê salva pais de serem atingidos por caminhão

Em Belo Horizonte (MG), um caminhão em alta velocidade atingiu em cheio o muro de uma casa. Um casal que estava na sala do imóvel, na noite da última quarta-feira (7), escapou de ser atingido porque ouviu o choro da filha de 1 ano e foi verificar a bebê no quarto. As informações são do G1.

Quando o casal mudou de cômodo, o caminhão acertou em cheio o muro na casa, que caiu justamente na sala de onde os pais da criança tinham acabado de sair.

Giovanna Dantas, mãe da neném, disse que “foi um choro abençoado”.

– Meu bebê chorou, fomos pro quarto e o caminhão invadiu, foi coisa de segundos. Se não fosse isso, só Deus saberia o que teria acontecido. Foi um choro abençoado.

O motorista do caminhão disse à Polícia Militar (PM) que perdeu o controle do veículo porque se assustou com alguma coisa. Além do muro da casa, uma moto foi atingida.

Ninguém ficou ferido. As causas do acidente devem ser investigadas pela Polícia Civil.

Fonte: Pleno News/ Foto: Reprodução/Print de vídeo G1