Chove granizo em Belém e moradores ficam assustados: ‘Nunca tinha visto isso na minha vida’

Fenômeno ocorreu na tarde desta quarta-feira (15) em, ao menos, seis bairros da região metropolitana de Belém.

Durante a chuva que ocorreu em Belém na tarde desta quarta-feira (5), moradores do bairro do Tapanã, periferia da cidade, notaram que não se tratava de uma chuva comum e sim de granizo. Eles foram surpreendidos pelo fenômeno raro, que havia sido registrado na cidade pela última vez em 2014.

Ao menos seis bairros da região metropolitana de Belém tiveram registros – Cabanagem, Tapanã, Sideral, conjunto Maguary e Cordeiro de Farias, em Belém; e no Quarenta Horas, em Ananindeua.

Paula Mereles, residente do bairro, relata que nunca tinha visto algo semelhante e tratou de registrar o momento com vídeos e fotos. “Foi uma experiência incrível e assustadora, ao mesmo tempo em que fiquei encantada”.

Outros moradores também se surpreenderam com o fenômeno. Eduardo Oliveira, estudante de Relações Internacionais, mora no bairro Parque Verde, próximo ao Tapanã, e considera estranho a quantidade chuvas nesse período do ano na capital.

“Granizo já é algo bem complicado, que eu, em primeira mão, me assustei. Quando eu vi as pessoas publicando fotos e vídeos nas redes sociais, fiquei com medo. Mas isso é a gente verificando na prática as mudanças climáticas”, adiantou.

Segundo Saulo Carvalho, meteorologista da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), é comum que o granizo derreta gradualmente até chegar ao solo como água líquida, e que a situação notificada no bairro foi uma situação muito particular, em que o ar imediatamente abaixo da nuvem esteja resfriado, conservando a integridade do granizo e fazendo com ele que chegue ao chão.

Especialista da Semas afirma que frequência do fenômeno na cidade é baixa, mas não impossível. — Foto: Paula Mereles

Fenômeno

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), o granizo se forma em um tipo específico de nuvem, chamada de cumulunimbus, a mesma responsável por trovões e relâmpagos. Essa nuvem costuma aparecer em regiões mais quentes e com altos índices de umidade.

Ainda segundo a meteorologia, quando as nuvens atingem altitudes elevadas, com temperatura abaixo de zero, a água liquida congela. Devido a fortes correntes de ar que existem dentro da nuvem é possível que a água congelada se precipite como pedaços de gelo. O fenômeno, no entanto, não é comum no Pará, devido as altas temperaturas da região amazônica.

