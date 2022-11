Christiane Pelajo pede demissão da Globo: “Pensar mais em mim”

Nesta sexta-feira (4), Christiane Pelajo, de 51 anos, anunciou que está deixando a Globo, após 26 anos na emissora. DE acordo com ajornalista, a decisão partiu dela, pela necessidade de “pensar mais em sim mesma” e “aproveitar a vida”.

– […] Mas chegou a hora de pensar mais em mim! Quero aproveitar a vida, que ainda tem muitíssimo a me oferecer… Valeu demais a todos que fizeram parte da minha trajetória durante tantos anos! Vários viraram meus amigos! Muitos foram meus professores! Espero ter ensinado a alguns também! – declarou a âncora.

Em um texto publicado nas redes sociais, Pelajo faz um balanço das quase três décadas de trabalho na Globo, agradecendo a confiança da emissora.

– Obrigada, especialmente, aos que acreditaram em mim e me deram espaço e oportunidade de mostrar o meu talento! Tenho certeza que sempre respondi à altura! Claro que refleti, analisei e meditei muito até tomar a decisão de deixar a TV Globo depois de tanto tempo! Foi a minha relação mais longeva! Mas saio com a certeza absoluta de que cumpri, com primor, todas as missões que recebi – escreveu.

Atualmente, a jornalista apresentava o noticiário da manhã, na GLobo News. Na TV aberta, ela já passou pelo Jornal da Globo, Jornal Nacional, o SP TV, além de cobrir grandes acontecimentos como o funeral da princesa Diana, a morte do papa João Paulo 2º e Copas do Mundo.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/GloboNews