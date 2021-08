‘Chupa Flamidia’: bug no Instagram intriga usuários; entenda

Se você acessou o Instagram na noite da última quarta-feira (25), provavelmente se deparou com uma enxurrada de comentários estranhos. Diversas páginas contavam com inúmeros comentários com a mensagem “Chupa flamídia”. O termo é utilizado por torcedores rivais para se referir ao time carioca Flamengo.

Muitos internautas não entenderam a situação. Lucas Rangel, influenciador digital, questionou “o que é chupa flamidia”. A jogadora de vôlei Jaqueline também ficou intrigada: “Até agora sem entender o pq da ‘flamidia’? Minha caixa de mensagem está bombando com isso”. “Gente, o que é isso?”, reforçou uma seguidora. “Eu não entendi nada”, respondeu outro

Eu tentando entender pq tá todo mundo comentando “chupa flamidia “ no insta pic.twitter.com/SFWELchwEK — Sou Eu Na Vida (@soueunavida) August 25, 2021

Eu tô mais perdida que cego em tiroteio com esse negócio de "chupa flamidia"

Alguma alma bondosa pra explicar??? pic.twitter.com/OXNglY4Pl4 — 🦋 (@yaasouz4) August 25, 2021

Bug no Instagram

O que aconteceu, na verdade, não passou de um bug do próprio Instagram. Muito usuários reclamaram que ao comentar em algum post, a rede “transformava” o conteúdo na frase “chupa flamidia”. Segundo o Downdetector, apenas os comentários da rede social foram afetados pela instabilidade.

Ontem, a conta oficial do Instagram comunicou que já estava ciente do erro. “Estamos cientes de que algumas pessoas estão tendo problemas para carregar comentários (estamos corrigindo isso) e que alguns estão vendo um monte de comentários dizendo ‘nah he tweakin'” — no caso do Brasil, “chupa flamídia”.

