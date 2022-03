Chuva castiga Belém e Zona Metropolitana nesta terça-feira

Ela andava meio que desaparecida, até permitindo temperaturas um pouco mais elevadas. No entanto, desde anteontem, domingo, 13, a chuva reapareceu na capital paraense e Grande Belém. O município de Benevides, na Zona Metropolitana de Belém, está debaixo d’água, assim como o centro da capital paraense, onde há focos de engarrafamentos decorrentes da chuva com alagamentos em alguns perímetros das principais vias da cidade, como Rua Mundurucus, Rua Pariquis, Avenida João Paulo II e a própria BR-316, que está com as obras do BRT Metropolitano em andamento.



No começo da tarde, a temperatura variava entre 24ºC e 26ºC, o que é considerado frio para o povo belenense, acostumado a temperaturas acima dos 30ºC.



Na semana passada, os órgãos de meteorologia da cidade alertaram para o fato de que as chuvas de março já estavam se aproximando.



Neste ano, até a última sexta-feira, 11, havia chovido apenas a metade do índice pluviométrico registrado no mesmo período do ano passado, o que decorre de fatores climáticos tropicais.

Para este mês são aguardadas ainda as grandes marés, que virão com muita chuva sob influência da lua, o que é normal na região amazônica.

Imagens: Nazaré Sarmento/Ronabar