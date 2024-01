“Chuva de Poesias para Belém” celebra a cultura da capital paraense

A cidade de Belém do Pará completará 408 anos no próximo dia 12 de janeiro. Para celebrar este marco histórico, o sarau “Chuva de Poesias” vai realizar sua segunda edição, nesta terça-feira (9), às 18h, no Theatro da Paz. O evento terá o título “Chuva de Poesias para Belém” e contará com a participação de poetas locais e convidados.

O sarau “Chuva de Poesias” vem se consagrando por promover a poesia e a cultura. Nesta segunda edição, o evento traz à tona as riquezas culturais, históricas e naturais da capital paraense. Os poetas irão recitar poemas que enaltecem a beleza de Belém, sua história e sua gente.

A iniciativa é do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Theatro da Paz. O evento é gratuito e aberto ao público. Devido à capacidade limitada do espaço, o acesso ao “Sarau Chuva de Poesia” será restrito a 50 lugares e ocorrerá por ordem de chegada. Recomenda-se que os interessados cheguem com antecedência para garantir sua participação.

Serviço: O “Sarau Chuva de Poesia para Belém” será nesta terça-feira (9), às 18h, no Foyer do Theatro da Paz. Entrada franca.

Foto: Jader Paes / Agência Pará