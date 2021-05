Chuva deixa principais vias de Ananindeua intransitáveis. Video

A volta para casa nessa quarta-feira, 5, foi mais complicada do que costuma ser para quem, no fim da tarde, passa pelas principais vias de Ananindeua. O velho e tradicional problema das enchentes voltou a testar a paciência do cidadão do município.

Até no trecho da Rodovia Mario Covas que fica próximo ao Sesi, voltou a dar problemas. Fazia tempo que o local não tinha uma inundação tão grande. Uma moradora das proximidades gravou um vídeo do momento em que um motoqueiro tenta encarar a “maré”, mas no meio do caminho é impedido pelas condições intransitáveis da via.

Também houve dificuldades na Rua Providência, via muito escolhida por quem busca chegar ao Shopping ou até à praça da Bíblia. Por lá os carros até conseguiam passar, mas com muita dificuldade e risco de prejuízos.

Já na BR-316, novamente o Rio Uriboca transbordou e o trânsito ficou complicado. Desde o começo do ano o trecho vem dando problemas e nem precisa haver uma forte chuva para o caos se instalar.

Fonte: VER-O-FATO / Por : Emanuel Maciel