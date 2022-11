Chuva derruba árvore atrás da Basílica Santuário

Uma árvore localizada na Travessa 14 de Março, próximo à Avenida Magalhães Barata, no bairro de Nazaré, área nobre de Belém, caiu na tarde desta terça-feira, 08. O vegetal ficava atrás da Basílica Santuário de Nazaré.



Guarnições do Corpo de Bombeiros Militar do Pará estiveram no local a fim de remover a árvore que não chegou a atrapalhar o movimentado tráfego de carros na 14 de Março.

Felizmente ninguém foi atingido e nenhum carro foi danificado.



A capital paraense viveu um dia de chuvas intensas, tendo a Prefeitura de Belém alertado para os riscos de alagamentos, quedas de árvores, postes e placas.

Imagem: Jorge Nascimento/Ronabar

Por Roberto Barbosa