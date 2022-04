Chuva forte afunda Belém e gera caos no trânsito

A capital paraense está com o trânsito travado em vários pontos em função da forte chuva que se arrasta desde 14h. Além dos pontos de constantes alagamentos, também a Avenida Pedro Miranda, trecho entre as travessas do Chaco e Curuzu ficou bastante caótico, com veículos voltando pela contramão, tentando seus condutores, desesperadamente, fugir dos alagamentos por outras vias.



As avenidas Nazaré, Presidente Vargas, Generalíssimo Deodoro, Conselheiro Furtado, João Paulo II, além das ruas Pariquis, Fernando Guilhon e Mundurucus estão engarrafadas. Outro ponto de grande estrangulamento do trânsito esta no cruzamento da Rodovia Arthur Bernardes com Avenida Pedro Ávares Cabral, no Telégrafo, onde o fluxo de carros fica mais complicado na terça-feira, dia de Novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.



Motoristas reclamam que o trânsito não flui e que estão parados há muito tempo.

Conforme informações da Defesa, foram registradas algumas ocorrências em função da chuva, mas nada grave.



Nas redes sociais, bombam reclamações em função da situação em que se encontra a cidade, com bueiros entupidos, canais cheios e até semáforos com mal funcionamento.

As previsões são de que a chuva se estendam pelo resto da tarde e noite desta terça-feira, 26.

Imagens: Erison Júnior e Nazaré Sarmento/Ronabar