Chuva forte causa estragos em cidades do interior do Pará

Cidades do interior do Pará tiveram prejuízos com a chuva forte da última quarta-feira (15). Na capital, uma chuva de granizo surpreendeu moradores.

Em São Félix do Xingu, no sul do estado, um temporal assustou a população. A chuva com ventos fortes foi intensa durante a tarde.

Em algumas áreas, o vento destruiu telhados, coberturas e arrancou placas de ruas. Não há informações de pessoas feridas.

A chuva também causou estragos em São Miguel do Guamá, na região nordeste. À tarde, houve destelhamento de casas, queda de muro e placas e outros objetos arremessados pela força da água e do vento.

A prefeitura de São Miguel do Guamá emitiu nota informando que acompanha os impactos causados na cidade e está com equipes de prontidão para atuar em emergências.

A gestão municipal também orientou a população a ligar para a Defesa civil, em caso de situações de risco e para os Bombeiros. Os telefones são (91) 98215-4747 e 193.

Foto: Reprodução / TV Liberal

G1 PA — Belém