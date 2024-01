Chuva forte deixa a cidade de Belém debaixo d´água e com muitos engarrafamentos

A forte chuva que caiu sobre a capital paraense na tarde desta quarta-feira, 03, deixou vários pontos da cidade alagados e provocou engarrafamentos por vários pontos. A Rua Mundurucus, nos bairros da Cremação, Nazaré e Batista Campos, ficou intransitável e vários carros acabaram enguiçando.

Também a Rua Pariquis, em Batista Campos, assim como a Travessa Padre Eutíquio, às proximidades, deu trabalho aos motoristas, muitos dos quais tiveram de buscar outros caminhos para evitar maiores problemas.



Outro ponto complicado é a Rua 28 de Setembro, no bairro do Reduto, assim como a Avenida João Paulo II, trecho do bairro do Curió-Utinga. Quando chove, local fica intransitável e carros passam para a contramão no sentido bairro-centro. Alguns anos atrás, Prefeitura chegou faze rum trabalho, mas o problema voltou a perturbar moradores das adjacências e motoristas.

“Isso é só o começo do inverno. Essa chuva de hoje parece que foi o abre-las. Imagine daqui pra frente”, comentou Maiara Fracisca, que tirou os sapatos para poder enfrentar a água e seguir de volta para casa.



Imagens: Nazaré Sarmento