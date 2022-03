Chuva interrompe shows no 1º dia do Lollapalooza 2022

Ingleses do Wombats se apresentavam quando tiveram de interromper por causa da chuva. Organização pede que o público fique afastado de estruturas metálicas.

O show da banda inglesa Wombats foi interrompido por causa da chuva nesta sexta-feira (25) no Lollapalooza 2022. A apresentação do DJ Vinne no palco Perry também foi paralisada.

Nos telões, a organização pedia que o público fique afastado de estruturas metálicas.

Após o fim da chuva, a organização afirmou que os shows voltariam, mas os Wombats não retornariam ao palco. As apresentações da americana LP, no palco principal, e de Pabllo Vittar, no palco Adidas, começaram com cerca de 30 minutos de atraso.

Segundo a organização do evento, os shows da banda The Wombats e do DJ Vinne, interrompidos pela chuva, não serão retomados. O restante da programação será mantido.

Por causa do vento e de algumas goteiras, a água chegou a entrar também no Lolla Lounge.

O festival acontece entre sexta-feira (25) e domingo (27) no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Por g1