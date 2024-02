Chuva não desanimou os foliões na terceira noite de Carna Ananindeua

Mesmo com chuva, centenas de pessoas compareceram na terceira noite do Carna Ananindeua 2024, no domingo, 11. A animação ficou por conta dos DJs da aparelhagem “Brasilândia, o cadillac da saudade”, que levaram alegria e alto-astral.

“A chuva não nos desanimou e olha que moramos um pouco distante daqui, em Belém. Estamos gostando muito. Dançamos bastante”, disse Michele, de 46 anos, acompanhada do marido Alencar e da amiga Neide. Juntos, formavam um dos grupos mais animados. Neide garantiu que irá trazer sua filha nas próximas noites de festa.

Íris Silva, de 18 anos, convidou a tia Sandra Sueli, ambas moradoras do Tenoné, para o carnaval de Ananindeua. “Acabamos deixando para vir hoje e não desistimos por causa da chuva. Já estamos planejando vir nas outras noites”, contou.

Emanuelle Marque, moradora do município, estava no bloco Brasileirinho com os amigos e esticaram a festa. “Estávamos no bloco e aproveitamos para finalizar a noite aqui. Estamos gostando. Já falei para eles vamos voltar nas próximas noites”.

A secretária da SECULT, Ediene Santos, comentou que ficou surpresa com o número de foliões que se concentraram na Arena da Folia, pois, segundo ela, por conta da chuva, era esperado que o público não saísse de casa.

E não para por aí. Amanhã teremos mais! Na segunda-feira, a diversão ficará com os DJ Bruninho, Tarcísio, Fábio e Rodrigo. Já na noite de carnaval, terça-feira (13), será Rubi Light, com a participação especial do DJ Gigio Boy. O evento está ocorrendo no estacionamento do Ginásio Almir Gabriel (Abacatão), localizado na Av. Arterial 5-B, com a Av. Dom Vicente Zico, na Cidade Nova VII, e começa a partir das 20h.

Imagens: Ascom/PMA