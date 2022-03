Chuva provoca engarrafamentos na cidade e caos na BR-316

As águas de março não estão para brincadeira! Uma forte chuva caiu na cidade de Belém a partir das 15h e permanecia intermitente até o fechamento desta matéria. Houve os alagamentos nos pontos mais cruciais, tipo ruas Pariquis e Mundurucus, avenida Romulo Maiorana, túnel do Complexo Viário do Entroncamento e, para completar, o motorista de uma carreta fez uma converão errada na Rodovia BR-16, altura do km 30, em Marituba, na Grande Belém, ficando com parte do rodado entalada e fechando as duas vias – de saída e entrada da capital – por um longo período de tempo, o que provocou mais engarrafamento ainda na estrada.



Chuvas fortes a partir da segunda quinzena de março já estavam previstas pelo Instituto Nacional de Meterologia – Inmetro no Estado do Pará. Até a primeira quinzena, segundo as informações do órgão, havia chovido menos da metade do que ocorreu em igual período do ano passado.



Desde o final da manhã desta segunda-feira, a capital paraense já estava com céu parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuvas em algumas regiões da Grande Belém. No final da manhã chegou a garoar e, à tarde, veio o chamado “pampeiro” que atingiu, ainda, os municípios de Ananindeua, Benevides, Marituba, Santa Bárbara do Pará, Acará, além dos distritos de Mosqueiro, Outeiro e Icoaraci.

Imagem: Redes Sociais