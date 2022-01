Chuvas alcançam marca de 105 ml e voltam a causar estragos em Monte Alegre

O Município de Monte Alegre, no oeste do Pará, volta a ser castigado pelas fortes chuvas que caem na região. Na madrugada da quarta-feira (12), moradores relataram dificuldades por conta das enxurradas que estão engolindo ruas inteiras e provocando grande estrago na infraestrutura da cidade. De acordo com a Defesa Civil, o medidor pluviométrico apontou 105 ml de precipitação nas últimas 24 horas.

No bairro Pajuçara diversas vias foram afetadas, enquanto 3 casas sofreram alagamento no bairro Planalto. Centenas de famílias vivem em casas ameaçadas pelas enxurradas e alegam não ter para onde ir. “Não dormimos a noite toda com medo. Não temos para onde ir, ano passado ainda saímos e ficamos 8 meses pagando aluguel, mas esse ano não temos condições. Toda hora eu me preocupo, tenho medo de perder minhas coisas que trabalhei para adquirir. Muitas pessoas já perderam casas e a minha estar de pé ainda é um milagre”, relata a moradora Raimunda Vieira, aposentada.

No bairro Curitanfã, as famílias de 8 residências estão sendo monitoradas pelos técnicos. Caso a intensidade das enxurradas permaneça, os imóveis correm o risco de desabamento.

Em junho de 2021, o município foi reconhecido pela defesa civil o reconhecimento de situação de emergência publicado pela Defesa Civil Nacional. As chuvas intensas e as inundações causadas pela enchente nos rios foram os motivos da solicitação ao Governo Federal.

Fonte: O Estado Net