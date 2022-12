Chuvas causam mais prejuízos e transtornos em Minas Gerais

As chuvas que mantêm o estado de atenção em parte de Minas Gerais, onde o governo estadual já reconheceu a situação de emergência em pelo menos 80 cidades, seguem causando prejuízos e transtornos à população.

Só na região metropolitana de Belo Horizonte, entre ontem (11) e a manhã de hoje (12), o Corpo de Bombeiros atendeu 74 chamados relacionados aos efeitos dos temporais.

Do total de ocorrências registradas na região, 54 casos envolviam o risco de queda de árvores. Doze chamados foram motivados por inundações, alagamentos ou enxurradas; sete por desabamentos e uma solicitação de apoio a outros órgãos públicos.

Os maiores transtornos foram registrados em Sabará, na região metropolitana da capital mineira. Segundo o coordenador da Defesa Civil municipal, Elias Magalhães, em apenas uma hora choveu o equivalente a 84 milímetros (mm), volume que a prefeitura classifica como “muito acima do normal” e que causou a queda de quatro muros de contenção.

“Com isso, um córrego transbordou e cerca de 24 casas foram atingidas, incluindo um abrigo para idosos onde havia 37 pessoas. Felizmente, não foi preciso retirar ninguém do local”, disse Magalhães, explicando à Agência Brasil que, apesar da água que transbordou do rio que corta a cidade ter inundado algumas ruas, arrastando muita lama e sujeira para o interior das residências, nenhum morador precisou ser levado a abrigos, ainda que ao menos duas famílias foram provisoriamente para a casa de parentes.

Casas afetadas

“Não foi preciso retirar ninguém do local. A partir do momento em que o nível do rio foi baixando, os moradores foram limpando suas casas. Ainda há algumas pessoas fora de casa, mas concluindo a limpeza”, acrescentou o coordenador, garantindo que servidores da prefeitura estão trabalhando para desobstruir e limpar as vias públicas. “O que há mais é vazamento em telhados e lajes. Cerca de 45 ocorrências.”

De acordo com a Defesa Civil estadual, o céu, hoje, deve permanecer nublado, com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Norte, Noroeste, Central Mineira, Oeste, Sul/Sudoeste e Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba. Demais regiões, céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Já o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta para o risco de chuvas intensas (entre 30 e 100 mm/h) e ventos fortes (de 60 a 100 km/h) atingirem quase todo o estado, à exceção da faixa na divisa com Goiás.

Edição: Kleber Sampaio

Fonte: Agência Brasil/Foto: Defesa Civil Municipal de Sabará