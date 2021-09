Chuvas constantes porém pouco volume de água para o mês de setembro em Belém

O Baixo Amazonas, e na faixa central do estado e em algumas áreas do Nordeste Paraense, haverá uma diminuição no volume de chuvas, segundo divulgado pelo núcleo de monitoramento hidrometeorológico da Secretaria Do Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas).

Na Região Metropolitana de Belém (RMB) apesar de haver uma expectativa para chuvas mais frequentes, o volume de água será baixo para este mês, menor que o mês passado. Porém na região Sudeste e Sudoeste do estado é prevista uma transição do período seco para o mais chuvoso.

Nos últimos meses foi observado o resultado de previsão climática de chuva e análise das condições oceânicas e atmosféricas, onde o boletim informa que são esperados acúmulos máximos de chuvas em torno de 100mm (milímetro) a 150mm (milímetro) no mês na faixa sul do Pará.

A região norte do estado enfrenta um período seco com irregularidades na divisão das chuvas, com máximas próximas de 150mm (milímetro) e mínimos em torno de 50mm (milímetro) mensal, nas áreas isoladas a probabilidade de volumes são superiores a 150mm (milímetro) no mês.

As regiões de Marajó e nordeste Paraense estarão dentro da categoria normal de chuvas para o período, com os volumes que chegam de 25mm (milímetro) a 100mm (milímetro) por mês. O menor acúmulo de chuvas se contra na região central do estado, com volumes mínimos de 50mm (milímetro) a 75mm (milímetro) no mês.

Foto: Marina Moreira