Chuvas de granizo atingem municípios no Pará

No Brasil episódios de chuva com granizo são muitos comuns na região sul do País. Porém uma cena chamou atenção dos internautas nesse último sábado (20), onde uma forte chuva acompanhada de granizo atingiu a cidade de Castanhal, no Pará.

O fenômeno que não é comum no Norte do país, causou danos materiais atingindo casas e estabelecimentos comerciais, e veículos que estavam pela rua, devido à forte ventania. Um dos vídeos que circulam na internet, mostram um sitio situado em uma rodovia que liga Castanhal a Inhangapi sendo tomado pela forte chuva de granizo.

Na sexta-feira (19) o município de Igarapé-Açu, no oeste do Pará, o bairro da Colina e na Travessa 16 de novembro, também passou pelo mesmo sufoco da chuva intensa acompanhada de granizo. A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) confirmou os fatos.

Imagens: Reprodução Internet