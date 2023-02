Chuvas deixam estradas intransitáveis na região de Acará, no nordeste do Pará

As fortes chuvas que caíram no município do Acará, Nordeste do Estado, nos últimos dias, que começaram na segunda-feira, 23, causaram destruições na rodovia PA-140, que dá acesso à Comunidade do Cravo. Cerca de 300 moradores ficaram ilhados e sem ter acesso a escolas, postos de trabalho e serviços.

A Brasil BioFuels (BBF), em parceria com a prefeitura do município do Acará, atuou em prol da comunidade para recuperação e restauração da via de acesso, possibilitando a retomada da normalidade na área em menos de 24 horas, bem como, o acesso dos moradores e tráfego de veículos que fazem a logística de agricultores familiares da região.

A BBF atua em cinco munícipios paraenses com o cultivo sustentável da palma de óleo e gera mais de cinco mil empregos diretos e 18 mil indiretos no Estado do Pará. A chegada da empresa possibilitou diversas melhorias para as comunidades que residem no entorno de suas operações, nos municípios do Acará, Concórdia do Pará, Moju, Tomé-Açu e Abaetetuba. Entre os destaques das benfeitorias em infraestrutura e serviços no último ano, estão as construções de nove pontes, a manutenção de mais de 650 quilômetros de estradas vicinais, construção de poços artesianos e estruturas de caixas d´água para as comunidades.

A empresa incentiva, ainda, mais de 400 famílias nas comunidades dos municípios de Tomé-Açu e Acará, por meio do Programa de Agricultura Familiar, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). A Companhia fornece às famílias parceiras mudas, permuta para compra de fertilizantes com preços acessíveis, assistência técnica com especialistas no cultivo de dendê, auxílio para crédito bancário, estímulos à melhoria contínua e garantia de compra dos frutos a preços competitivos do mercado – até novembro de 2022, foram mais de 30 mil toneladas de frutos comprados pela BBF dos pequenos agricultores.

Imagens: Reprodução/Redes Sociais